Καθοριστική φαίνεται να είναι η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα για τις πωλήσεις παγωτού. Σε μια αγορά η οποία εκτιμάται πως μπορεί να προσεγγίσει συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ φέτος και χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η συμβολή του τουρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ετήσιας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, το 25% – 30% της συνολικής κατανάλωσης στην Ελλάδα αφορά το χύμα παγωτό, περίπου το 30% – 40%, τις πωλήσεις στα σουπερμάρκετ και το υπόλοιπο τη μικρή λιανική και τα περίπτερα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία η ανοδική πορεία της αγοράς από την αρχή του έτους φαίνεται και από τα στοιχεία της Circana για τις πωλήσεις παγωτού από τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σουπερμάρκετ). Από τα τελευταία στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου φαίνεται ότι η συνολική αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,6%, αγγίζοντας τα 26,7 εκατ. ευρώ, ενώ και ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 6,59 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα όπως λένε παράγοντες της αγοράς οι καταναλωτές αντιμετώπισαν τόσο τις πληθωριστικές πιέσεις όσο και τις ανάγκες τους, με τις οικονομικότερες επιλογές και τις μεγαλύτερες συσκευασίες να αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση.

250 εκατ. ευρώ

Η συνολική αγορά παγωτού στην Ελλάδα όμως αποτιμάται περίπου στα 250 εκατ. ευρώ σε όλα τα σημεία πώλησης (εστίαση, περίπτερα και άλλα μικρά σημεία πώλησης, σουπερμάρκετ) και σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς οι προοπτικές φέτος είναι καλές. Μάλιστα, όπως λένε, παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις των πρώτων υλών, κυρίως του κακάου, επηρέασαν, αυτό δεν πέρασε σε μεγάλο ποσοστό στις τελικές τιμές και το παγωτό παραμένει ακόμα μια φθηνή απόλαυση για τους καταναλωτές και εκτός σπιτιού μια αυθόρμητη αγορά.

Η ελληνική αγορά παγωτού κατέγραψε το 2024 σημαντική ανάπτυξη, με την αξία των πωλήσεων να ενισχύεται κατά 11,6% και τον όγκο κατά 10,6% σε σύγκριση με το 2023, αγγίζοντας τα 128 εκατ. ευρώ και τα 32.702 χιλ. τεμάχια αντίστοιχα στην αγορά των επιχειρήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου. Για φέτος οι άνθρωποι της αγοράς δείχνουν αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη και θα κριθεί από τη διάρκεια που θα έχει το φετινό καλοκαίρι, τις υψηλές θερμοκρασίες και τον τουρισμό.

Η Ευρώπη

Την ίδια ώρα και ενώ η ελληνική αγορά κινείται αυξητικά ως προς την κατανάλωση και η ευρωπαϊκή παραγωγή παγωτού παρουσιάζει αύξηση σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τη χρονιά που πέρασε. Η ευρωπαϊκή παραγωγή παγωτού διαμορφώθηκε στα 3,3 δισεκατομμύρια λίτρα, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2023 (3,2 δισ. λίτρα). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγών παγωτού με 607 εκατομμύρια λίτρα, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (501 εκατ. λίτρα) και την Ιταλία (492 εκατ. λίτρα). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία (378 εκατ. λίτρα) και η Πολωνία (298 εκατ. λίτρα). Σημαντική ήταν η αύξηση της παραγωγής παγωτού σε Βέλγιο (+35%), Βουλγαρία (+19%) και Τσεχία (+15%).