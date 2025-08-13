Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διέταξε την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Ομως τα στοιχεία τον διαψεύδουν καθώς η εγκληματικότητα στην Ουάσιγκτον μειώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στην πραγματικότητα, αναφέρει η ιστοσελίδα Axios, η κίνηση του Τραμπ σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου επέκταση του προεδρικού ελέγχου στην πρωτεύουσα της χώρας εν καιρώ ειρήνης. Οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για άλλη μια αυταρχική υπέρβαση εξουσίας και τη θεωρούν προοίμιο για την «κατάληψη» και άλλων πόλεων σε Πολιτείες που η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την «απελευθέρωση» της πόλης από «την αυξανόμενη βία, που είναι εκτός ελέγχου». Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία για το έγκλημα που δημοσίευσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον, τα βίαια αδικήματα μειώθηκαν μετά την κορύφωσή τους το 2023 και πέρυσι έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 30 χρόνια, ενώ συνεχίζουν να μειώνονται, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025. Συγκεκριμένα τα βίαια εγκλήματα συνολικά μειώθηκαν κατά 26% φέτος σε σύγκριση με το ίδιο σημείο του 2024, και οι ληστείες μειώθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα οποία ο Τραμπ αμφισβητεί.

Ως δικαιολογία για την απόφασή του ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη δημοσίευση φωτογραφίας, μερικές ημέρες νωρίτερα, ενός νεαρού ομοσπονδιακού υπαλλήλου, αιμόφυρτου και τραυματισμένου έπειτα από απόπειρα ληστείας οχήματος. Ο Τραμπ πρότεινε οι έφηβοι από 14 ετών που κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα να δικάζονται ως ενήλικοι, παρουσιάζοντας την πρωτεύουσα ως κέντρο νεανικών συμμοριών – τίποτα όμως δεν κάνει την Ουάσιγκτον πιο βίαιη από άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Η αλήθεια πάντως είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βεντέτα με τη διοίκηση της Ουάσιγκτον, καθώς είχε επιδιώξει μεγαλύτερο ομοσπονδιακό έλεγχο της πόλης κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matter το 2020. Κατά την ανακοίνωσή του τη Δευτέρα έδειξε έντονα, γράφουν οι “New York Times”, την επιθυμία του να κερδίσει πολιτικούς πόντους στην πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς – υπερβάλλοντας για το θέμα της εγκληματικότητας.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, χαρακτήρισε την κίνηση του Τραμπ «άνευ προηγουμένου» και «ανησυχητική» σε μια πόλη όπου τα ποσοστά εγκληματικότητας στην πραγματικότητα μειώνονται. «Δεν έχει σημασία αν η εγκληματικότητα έχει μειωθεί αν ήσουν θύμα» δήλωσε η Μπάουζερ σε συνέντευξη Τύπου όπου τόνισε ότι αντιτίθεται στην ομοσπονδιακή κατάληψη, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά για να τη σταματήσει. Η Δημοκρατική Μπάουζερ έχει αναπτύξει αυτό που και οι δύο πλευρές περιγράφουν ως καλή σχέση εργασίας με τον Τραμπ, επειδή επιθυμεί την υποστήριξη του προέδρου για ένα τεράστιο έργο ανασυγκρότησης σε ομοσπονδιακή γη που θα περιλαμβάνει ένα νέο στάδιο για τους Washington Commanders του NFL και χιλιάδες κατοικίες με χώρους πρασίνου.

Η ζοφερή εικόνα της Ουάσιγκτον που περιέγραψε ο Τραμπ είναι σύμφωνη με την άποψή του για τις αμερικανικές πόλεις ως επικίνδυνες και βίαιες και υπονόησε ότι το υπόβαθρό του ως κατασκευαστή ακινήτων στη Νέα Υόρκη τον κάνει πιο κατάλληλο από τις τοπικές αρχές για να καταπολεμήσει το έγκλημα. Ομως, το 2024 η Ουάσιγκτον είχε περιστατικά βίαιης εγκληματικότητας 1.005 ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία του FBI. Αυτό είναι πολύ μικρότερο από πόλεις με παρόμοιο μέγεθος πληθυσμού όπως το Μέμφις και το Ντιτρόιτ.

Οπως γράφει η “Washington Post“, σε εκείνη την προηγούμενη ζωή του με τα ακίνητα και τις επιχειρηματικές συμφωνίες, ο Τραμπ επέβλεψε πολλές αποτυχημένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κηρύξεων πτώχευσης καζίνο στο Νιου Τζέρσεϊ. Ηταν γνωστός για την επίκληση του εγκλήματος με τρόπο που τροφοδότησε φυλετικές εντάσεις. Ως πρόεδρος, ο Τραμπ συνέχισε να προκαλεί φόβους για βίαια εγκλήματα και αναταραχές, ιδιαίτερα σε μητροπολιτικές περιοχές με επικεφαλής Δημοκρατικούς. Και οι επικριτές επισημαίνουν ότι έχει κάνει ελάχιστα για να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες της φτώχειας, της εγκληματικότητας και της αστεγίας, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές του έχουν υπονομεύσει τα προγράμματα που έφτιαχναν ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και έχουν αυξήσει την ανισότητα, με τις φορολογικές περικοπές να στρέφονται προς τους πλούσιους.