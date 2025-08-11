Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της τάξης στην πρωτεύουσα, την οποία ο πρόεδρος χαρακτηρίζει «εκτός ελέγχου».

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας, δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη εντολή για την ανάπτυξη στρατευμάτων, ωστόσο ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την αποστολή αρκετών εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, μέσα στην ημέρα.

Παρά τις καταγεγραμμένες μειώσεις της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Ουάσιγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα! Το έγκλημα, η βαρβαρότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Οι μέρες των αδίστακτων δολοφονιών και των τραυματισμών αθώων ανθρώπων έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!»

Washington, D.C. will be LIBERATED today! Crime, Savagery, Filth, and Scum will DISAPPEAR. I will, MAKE OUR CAPITAL GREAT AGAIN! The days of ruthlessly killing, or hurting, innocent people, are OVER! I quickly fixed the Border (ZERO ILLEGALS in last 3 months!), D.C. is next!!!… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2025

Επίσης η αποστολή της εθνοφρουράς θα έχει ως στόχο την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων και όχι την ανάληψη αστυνομικών καθηκόντων από τους στρατιώτες. Η Εθνοφρουρά θα λειτουργήσει υποστηρικτικά, επιτρέποντας στην αστυνομία να ενισχύσει τις περιπολίες.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η προσωρινή μετακίνηση 120 πρακτόρων του FBI στην Ουάσινγκτον για νυχτερινές αποστολές. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην πόλη.

Τον Ιούνιο περίπου 5.000 μέλη της Εθνοφρουράς είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες για τις επιχειρήσεις κατά των μεταναστών, με την πλειονότητα των δυνάμεων να έχει πλέον αποσυρθεί από την περιοχή.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι και κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε καταφύγει στη χρήση της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών δυνάμεων για την καταστολή των διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 στην Μινεάπολη.