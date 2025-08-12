Μέλη της Εθνοφρουράς άρχισαν να αναπτύσσονται στην Ουάσιγκτον, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει την αστυνομία της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, επικαλούμενος την ανάγκη για μείωση της εγκληματικότητας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «έκτακτη ανάγκη» λόγω εγκληματικότητας, αναφερόμενος ωστόσο σε περιστατικά που οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν πως έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον νόμο, ο Τραμπ έχει το δικαίωμα να ελέγξει το αστυνομικό τμήμα για διάστημα έως ενός μήνα, ωστόσο παραμένει αβέβαιο πόσο αυστηρή θα είναι η παρουσία της ομοσπονδιακής αστυνομίας και πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα.

Ακόμη η δήμαρχος της πόλης και ο αρχηγός της αστυνομίας μετέβησαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης για συζήτηση με τον γενικό εισαγγελέα, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η συνάντηση έλαβε χώρα μία ημέρα μετά την τοποθέτηση της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ, η οποία χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ για ανάληψη ελέγχου και ανάπτυξη της Εθνοφρουράς «μη παραγωγικό». Με ήρεμο τόνο, παρουσίασε δεδομένα που καταδεικνύουν σταθερή μείωση της εγκληματικότητας, τονίζοντας ότι η «έκτακτη ανάγκη» που επικαλείται ο πρόεδρος δεν αντανακλά την πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση νομοθεσίας που τοποθετεί το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον υπό άμεση ομοσπονδιακή εποπτεία, μια κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις και διχάζει τη δημόσια σφαίρα. Η απόφαση αυτή θεωρείται τόσο σπάνια όσο και αμφιλεγόμενη, ενισχύοντας τον ρόλο του ομοσπονδιακού κράτους στην αστυνόμευση της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Επικαλούμαι επίσημα το Άρθρο 740 του Νόμου περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας της Κολούμπια ξέρετε τι σημαίνει αυτό και θέτω την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Τέλος ο Νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας για έως και 48 ώρες σε περίπτωση που διαπιστώσει «ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης» που απαιτούν την αξιοποίηση της αστυνομίας για ομοσπονδιακούς σκοπούς.