Παροχές

Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί για το 2026 είναι 1,5 δισ. ευρώ – το έχει πει δημόσια το αρμοδιότερο γι΄αυτά τα νούμερα στόμα και το έχει συναρτήσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα του Βελλίδειου. Πριν καν φύγει για διακοπές το υπουργικό συμβούλιο, το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσιαζόταν σε διαρροές ως ικανό να αντιστρέψει το αρνητικό για τους κυβερνώντες κλίμα. Οι πιο αισιόδοξοι του γαλάζιου στρατοπέδου υπενθύμιζαν τη μιάμιση μονάδα που τσίμπησε η ΝΔ στα γκάλοπ αμέσως μετά την παρουσίαση των μέτρων για ενοικιαστές και συνταξιούχους τον Απρίλιο (όταν το αποτύπωμα των Τεμπών ήταν ακόμη ισχυρό). Ευελπιστούσαν ότι οι παροχές γυρνάνε το παιχνίδι, δηλαδή. Μπορούν όμως; Αλλάζουν οι ΔΕΘ το βλέμμα με το οποίο κοιτάνε μια κυβέρνηση οι ψηφοφόροι; Το μπουστάρισμα των νεοδημοκρατικών ποσοστών την άνοιξη, χάρη στην εξαγγελία της επιστροφής ενοικίου, στηρίζει την επιχειρηματολογία όσων απαντούν καταφατικά στην ερώτηση. Ο αντίλογος, βέβαια, θυμίζει τι συνέβη ύστερα από το σημιτικό καλάθι του 2003. Εκείνη η χρονιά ήταν προεκλογική. Οι δημοσκοπήσεις αποτύπωναν καθαρά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Ο τότε πρωθυπουργός «έδωσε» 1,7 δισ. ευρώ για να προσφέρει «ανάσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας».

Παγίδες

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν το προσδοκώμενο. Μερικούς μήνες αργότερα το Κίνημα έχασε στις πρόωρες εκλογές του 2004, χτυπημένο από την κατάρα της δεύτερης τετραετίας. Ιστοριοδίφες της πολιτικής, πάντως, επισημαίνουν πως στις ΔΕΘ ελλοχεύουν πάντα κίνδυνοι. Οπως, για παράδειγμα, ο κίνδυνος να ανοίξουν οι ομιλούντες μπροστά στα μικρόφωνα κι άλλα μέτωπα. Στη συνέντευξη Τύπου της 73ης Εκθεσης, το 2008, ο Καραμανλής ο νεότερος δέχτηκε πολλά ερωτήματα για τον Βουλγαράκη και το Βατοπαίδι και ξεκίνησε την απάντησή του με τη φράση «σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς». Δεν είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του τη στιγμή που στενοί του συνεργάτες ψυχανεμίστηκαν ότι το ηθικό του πλεονέκτημα είχε μουτζουρωθεί ανεπανόρθωτα. Ο υπουργός του εξαναγκάστηκε σε παραίτηση προτού βγει ο Σεπτέμβριος. Το – για να το πούμε κομψά – μαξιμαλιστικό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν ήταν η μοναδική ατυχής στιγμή του Τσίπρα στη συμπρωτεύουσα. Το 2016 ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός δήλωνε πως δεν δίνει ούτε μια πιθανότητα να ακυρώσει το ΣτΕ τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Εκτός του ότι κατηγορήθηκε για παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, η τύχη του νόμου Παππά είναι γνωστή. Μια ΔΕΘ, επομένως, μπορεί να κρύβει περισσότερες παγίδες παρά ευκαιρίες.