Βαρύς είναι ο φόρος αίματος για την ενημέρωση στη Γάζα. Εξι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ένας βραβευμένος με Πούλιτζερ ανταποκριτής του δικτύου Al Jazeera στη Γάζα, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε τη σκηνή τους στην πολιορκημένη λωρίδα. Την ανησυχία τους για το ότι μπαίνουν διαρκώς δημοσιογράφοι στο στόχαστρο εκφράζουν πολλοί ηγέτες απ΄ όλο τον κόσμο, καθώς τους τελευταίους 22 μήνες τουλάχιστον 238 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθώς ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «μια προαναγγελθείσα καταστροφή».

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον 28χρονο Ανάς αλ-Σαρίφ, επαναλαμβάνοντας, σύμφωνα με τους “Financial Times“, «αναπόδεικτους ισχυρισμούς ότι ήταν επικεφαλής πυρήνα της Χαμάς». Το τηλεοπτικό δίκτυο που ελέγχεται από το Κατάρ περιέγραψε την επίθεση έξω από το νοσοκομείο Σίφα στη Βόρεια Γάζα ως «μία ακόμη κραυγαλέα και προμελετημένη επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου», προσθέτοντας ότι η επιδρομή σκότωσε τον Σαρίφ και τέσσερις άλλους δημοσιογράφους: Μοχάμεντ Κρέικεχ, Ιμπραήμ Ζάχερ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι ο Αλ-Σαρίφ δυσφημείται με διαρκείς αναφορές για αναπόδεικτους δεσμούς με τη Χαμάς προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δολοφονία του. Τον Ιούλιο ο 28χρονος Αλ-Σαρίφ είχε δηλώσει ότι ζούσε «με την αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχθώ επίθεση και να σκοτωθώ». Kαι στο τελευταίο μήνυμά του ανέφερε: «Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – τον παλμό κάθε ελεύθερου ανθρώπου στον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν ποτέ να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη Σαμ, το φως των ματιών μου, την οποία ποτέ δεν μπόρεσα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν. Μην ξεχάσετε τη Γάζα».

Ο Αλ-Σαρίφ ήταν μεταξύ των τελευταίων εναπομεινάντων ανταποκριτών του Al Jazeera στη Γάζα, μεταδίδοντας πρόσφατα από τη Βόρεια Γάζα, όπου συνεχίζεται ο λιμός υπό ισραηλινό αποκλεισμό. Η επίθεση κατά των δημοσιογράφων έρχεται μετά την εντολή του Νετανιάχου στον στρατό να προετοιμαστεί να επεκτείνει την επίθεσή του και να καταλάβει την Πόλη της Γάζας. Από την ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας έχει επικριθεί έντονα εντός και εκτός Ισραήλ. Παλαιστίνιοι και ξένοι ηγέτες λένε ότι το σχέδιο θα παρατείνει τον πόλεμο και τα βάσανα των εκατοντάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων αμάχων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα θέσει σε κίνδυνο και τους περίπου 20 ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς. Οπως γράφουν οι “New York Times”, τώρα, μια νέα κριτική αναδύεται εντός του Ισραήλ: υπάρχει μικρή σαφήνεια σχετικά με το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η επιχείρηση. Ενώ έχουν υπάρξει ασαφείς διακηρύξεις από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το τακτικό σχέδιο μάχης. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση για το πόσο θα διαρκέσει οποιαδήποτε κατοχή της Πόλης της Γάζας – ή πότε θα ξεκινήσει και πώς θα διαφέρει από την κατάληψη της πόλης από το Ισραήλ τους πρώτους μήνες του πολέμου το 2023.

Οι έντονοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, αναγκάζοντας τον εκτοπισμό αμάχων σε ορισμένες γειτονιές της Πόλης της Γάζας. Αλλά ο στρατός δεν έχει ακόμη κινητοποιήσει τις δεκάδες χιλιάδες εφέδρους που πιθανότατα θα χρειαστούν για να στελεχώσουν την ευρύτερη επιχείρηση. Και ενώ το Ισραήλ έχει απειλήσει να εκδιώξει τις εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που εξακολουθούν να ζουν στην Πόλη της Γάζας, δεν έχει ακόμη διατάξει την αποχώρησή τους.

«Τι ακριβώς επιθυμεί ο Νετανιάχου; Θέλει μια συμφωνία ομήρων ή να κατακτήσει τη Γάζα;», αναρωτήθηκε ο Ναχούμ Μπαρνέα, ένας από τους πιο γνωστούς αρθρογράφους του Ισραήλ, σε άρθρο του στην κεντρώα εφημερίδα “Yediot Ahronot” χθες. «Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατιωτική έννοια της “κατάληψης”», πρόσθεσε. «Δεν είμαι σίγουρος εάν το καταλαβαίνουν και στον στρατό».

Οι μεσολαβητές εξακολουθούν τις προσπάθειες για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ορισμένοι ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ανακοινώνοντας μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ καθυστερεί την έναρξή της, ο Νετανιάχου μπορεί απλώς να προσπαθεί να πιέσει τη Χαμάς να κάνει μεγαλύτερες παραχωρήσεις σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η απόφαση να επιδιώξει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας έχει εξοργίσει όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων και των ισραηλινών επικριτών του πρωθυπουργού, οι οποίοι λένε ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε ληφθεί, αλλά και των ακροδεξιών κομμάτων του Ισραήλ που λένε ότι το σχέδιο δεν φτάνει αρκετά μακριά.

«Η μόνη απτή ιδέα είναι η παράταση του πολέμου. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία για τον Νετανιάχου», δήλωσε ο Αλον Πίνκας, πολιτικός σχολιαστής και πρώην πρέσβης του Ισραήλ. «Ο πόλεμος δεν είχε ποτέ σαφείς πολιτικούς στόχους, ευθυγραμμισμένους με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν υπήρξε ποτέ τελικός στόχος, ποτέ πολιτικό όραμα για τη μεταπολεμική Γάζα», ανέφερε σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η τελευταία ισραηλινή πρόταση «το καταδεικνύει αυτό στην υψηλότερη και πιο επικίνδυνη μορφή του». O βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μίροσλαβ Γέντσα χαρακτήρισε το σχέδιο Νετανιάχου «μία ακόμα συμφορά» για τη Λωρίδα της Γάζας, όπου καθημερινά πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, και τόνισε πως εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει στον εκτοπισμό όλων των αμάχων από την Πόλη της Γάζας, επηρεάζοντας περίπου 800.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από αλλού.