Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επίσημες διευκρινίσεις από το Ισραήλ σχετικά με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, καταδικάζοντας παράλληλα την επίθεση εναντίον τους ως απαράδεκτη ενέργεια.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γιόζεφ Χιντερζέχερ, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της κυβέρνησης του Βερολίνου για τις αναφορές περί δολοφονίας δημοσιογράφων στο παλαιστινιακό έδαφος. Όπως ανέφερε, «καταδικάζουμε επί της αρχής τη δολοφονία δημοσιογράφων. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ενώ πρόσθεσε πως, «όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, όπως τώρα, η πλευρά που τα διαπράττει οφείλει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για την αναγκαιότητά τους».

Απαράδεκτος ο αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύμφωνα με τον κ. Χιντερζέχερ, από την αρχή του πολέμου στη Γάζα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι. Όπως τόνισε, «ένας τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων είναι απαράδεκτος». Ειδική μνεία έκανε στο ρόλο των δημοσιογράφων, υπογραμμίζοντας ότι συνεισφέρουν στη ανάδειξη της πραγματικότητας του πολέμου και της σύγκρουσης, ενώ τόνισε την ανάγκη προστασίας τους. Κάλεσε δε τις ισραηλινές αρχές αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να επιτελούν το έργο τους «ελεύθερα και με ασφάλεια».

Συνεχείς αντιδράσεις από δημοσιογραφικές ενώσεις

Τη δική της αντίδραση εξέφρασε και η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (DJV), η οποία απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ. Ο πρόεδρός της, Μίκα Μπίστερ, επεσήμανε πως ακόμη και αν ο δημοσιογράφος Ανάς αλ-Σαρίφ ήταν τρομοκράτης, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, «αυτό δεν δικαιολογεί μια αεροπορική επιδρομή σε μια σκηνή δημοσιογράφων». Επιπλέον, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτο το στοχευμένο κυνήγι εργαζομένων στα ΜΜΕ βάσει ανεπαλήθευτων κατηγοριών».

Οι κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ανάς αλ-Σαρίφ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ανάς αλ-Σαρίφ σε αεροπορική επιδρομή, κατηγορώντας τον για ηγετική θέση σε ισλαμιστικό τρομοκρατικό πυρήνα της Χαμάς, ενώ, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, εμφανιζόταν ως δημοσιογράφος του σταθμού Al Jazeera. Το Ισραήλ επικαλέστηκε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και έγγραφα που όπως αναφέρεται εντοπίστηκαν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο αλ-Σαρίφ είχε αναλάβει επιχειρήσεις με ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων.