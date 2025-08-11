Την έντονη καταδίκη του για τον θάνατο δημοσιογράφων του Al Jazeera σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του. Όπως δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, «Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφάνειας στην απόδοση ευθυνών.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 242 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σε περιόδους πολέμου. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ τόνισε πως «οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να χαίρουν σεβασμού, να προστατεύονται και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο και παρενόχληση», επισημαίνοντας την ανάγκη για την υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζώνες σύγκρουσης.