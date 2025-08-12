Το Πρώτο Νεκροταφείο χθες έγινε τόπος συνάντησης σχεδόν για όλη την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας – για έναν αποχαιρετισμό που κανείς δεν ήθελε να δώσει. Οι εικόνες των αφίξεων από την κηδεία της Λένας Σαμαρά, ωστόσο, λειτουργούν και ως μια υπενθύμιση: υπάρχουν κάποιες στιγμές που υπερβαίνουν κάθε πολιτική διαφορά, που την κάνουν να φαίνεται εντελώς ασήμαντη μπροστά στα μεγάλα, τα εντελώς ανθρώπινα, όπως το βαρύ καθήκον και το κουράγιο ενός γονιού που θάβει το παιδί του. Και αυτόν τον χαρακτήρα του δημόσιου πένθους, που έχει τους δικούς του κώδικες, τον έχουμε παρακολουθήσει ξανά στη Μεταπολίτευση, σε διαφορετικές περιστάσεις. Κάθε φορά με το ίδιο δέος.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Ακη Σκέρτσου για τις «τρεις πολιτικές της κυβέρνησης που στηρίζουν τόσο τα δικαιώματα και τα εισοδήματα των μισθωτών εργαζομένων» που «δημιουργούν μέρα με τη μέρα μια νέα πιο δίκαιη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στη χώρα» δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης. Και ο Σκέρτσος απάντησε με τις λέξεις κλειδιά: «προχειρογραμμένη», «ισοπεδωτική», «αδιάβαστα στελέχη».

ΣΤΟΧΟΣ

Υπάρχει λόγος που η κριτική του Σκέρτσου «παίζει» σε αυτό το γήπεδο –από την κυβέρνηση θέλουν να αναδείξουν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και το κάνει με στελέχη της που θεωρείται πως έχουν μεταρρυθμιστικό προφίλ και απευθύνονται σε κεντρώους που διεκδικούν και τα δύο κόμματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαφαίνεται αυτή η στρατηγική: πριν από λίγες μέρες, απαντώντας στον Στέφανο Παραστατίδη, κυβερνητικές πηγές μιλούσαν για «ακατανόητη» ανακοίνωση. Την εικόνα που επικοινωνιακά θέλει να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, θέλει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Εκεί έγκειται το μεγαλύτερό του στοίχημα.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Η διπλωματία της πολιτικής προστασίας αυτή τη φορά άγγιξε την Αλβανία. Η Ελλάδα έστειλε δύο αεροσκάφη PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας για να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο χωριό Κρόνγκι, που τις προηγούμενες μέρες έκαψε σπίτια, αλλά και την εκκλησία του χωριού. Η αποστολή, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έγινε ύστερα από αίτημα της αλβανικής πλευράς, σε διμερές επίπεδο, προς τη χώρα μας και το αρμόδιο κέντρο επιχείρησης και διαχείρισης κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Εύλογα προέκυψε η απορία – θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει βοήθεια και στην Τουρκία μετά τον σεισμό της Κυριακής; Από την Αθήνα κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο λόγω της περιορισμένης έκτασης των ζημιών που σημειώθηκαν.

ΑΠΟΡΙΑ

Υπάρχουν (καλές) ειδήσεις τον Αύγουστο;