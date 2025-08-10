Η τηλεόραση το φετινό καλοκαίρι θυμίζει σκακιέρα σε αναβρασμό: βασίλισσες αλλάζουν πλευρά, πύργοι μετακινούνται στρατηγικά και κάποιοι παίκτες κάνουν ροκέ την τελευταία στιγμή. Το τηλεοπτικό παιχνίδι ξεκινά πριν καν ανάψουν τα φώτα των πλατό, με τις μεταγραφές των παρουσιαστών να γράφουν το δικό τους σενάριο ανατροπών. Παλιές αγάπες φεύγουν, νέα στοιχήματα μπαίνουν και το κοινό παρακολουθεί ήδη το παρασκήνιο μιας σεζόν που υπόσχεται ανακατατάξεις. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου φαίνεται να είναι ο Σκάι, ο ΑΝΤ1 και το Open που μέχρι στιγμής καταγράφουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα τη μεταγραφική αυτή περίοδο, προσδοκώντας να φτιάξουν εκείνα τα σχήματα μπροστά από τις κάμερες ώστε να κερδίσουν, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο, από την πίτα της τηλεθέασης.

ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ. Υστερα από ένα χρόνο διαλείμματος από την τηλεοπτική πραγματικότητα, η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε στη δράση, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σκάι. Από τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάζει τη νέα εκπομπή «Power talk», ένα καινοτόμου τύπου κοινωνικής εκπομπής που φιλοδοξεί ν’ ανοίξει τα ντεμπέιτ της καθημερινής ζωής. Τα κοινωνικά, πολιτικά και επίκαιρα θέματα θα βρίσκονται στην ατζέντα της ενώ οι πολίτες θα κληθούν να πουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Θα συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της εκπομπής δίνοντας το «παρών» στο στούντιο μαζί με τους εκάστοτε καλεσμένους. Η εκπομπή αναμένεται να τοποθετηθεί πριν απ’ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στη ζώνη 18.00 – 19.45, ενώ η Τατιάνα Στεφανίδου θα εντάξει στην ομάδα της μεταξύ άλλων τις δημοσιογράφους Αρια Καλύβα που εγκατέλειψε «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα από τον ΑΝΤ1 και Νατάσα Τσόλκα.

Στην ίδια τηλεοπτική στέγη μετακόμισε και ο Κώστας Τσουρός μετά το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με το Mega. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναλαμβάνει τη νέα σεζόν, μια νέα infotainment πρόταση του Σκάι για να γεμίσει τα απογεύματα του σταθμού, καθημερινά. Η εκπομπή θα φέρει τον τίτλο «Το ‘χουμε» και θα συνδυάζει στη σκαλέτα της ρεπορτάζ της επικαιρότητας, ειδήσεις lifestyle και καλεσμένους αναγνωρίσιμα – και όχι μόνο – πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του θα έχει μεταξύ άλλων τη Ναταλία Αργυράκη που από το «Καλύτερα δεν γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού πήγε στον Σκάι και τη Δέσποινα Τσόκου.

Προ των πυλών του Σκάι, βρίσκεται και ο Δημήτρης Πανόπουλος. Μετά το τέλος των «Weekenders» και το ναυάγιο της συνέχισης της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 στην καλοκαιρινή εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο δημοσιογράφος φαίνεται πως ετοιμάζεται να κατηφορίσει στο Νέο Φάληρο. Από το φθινόπωρο, φιλοδοξία του είναι να παρουσιάζει μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου infotainment εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

ΣΤΟΝ ΑΝΤ1. Από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 θα καλημερίζει την ερχόμενη σεζόν η Ελένη Τσολάκη. Η παρουσιάστρια έκλεισε πίσω της την πόρτα του Open μετά την απόφαση να καταργηθεί η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του σταθμού κι εντάχθηκε στο δυναμικό του καναλιού του Αμαρουσίου. Εκεί, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας εκπομπής που θα τοποθετηθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και θα έχει ψυχαγωγικό κυρίως προσανατολισμό με τις απαραίτητες δόσεις ενημέρωσης.

Συνεργάτης του ΑΝΤ1 αναμένεται να γίνει και ο Πέτρος Κουσουλός τη νέα σεζόν. Ο δημοσιογράφος έχει δώσει τα χέρια με τον σταθμό και η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από το Open θα έρθει σύντομα. Στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Κουσουλός θα συνεχίσει με τις δύο εκπομπές που τον καθιέρωσαν στην τηλεοπτική αρένα τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Ητοι, μία καθημερινή κοινωνική που επιθυμία του είναι να παίζει τα μεσημέρια και μια εβδομαδιαία βραδινή. Αμφότερες, θα έχουν πλούσιο ρεπορτάζ για όλη την επικαιρότητα, με έμφαση στο αστυνομικό ρεπορτάζ το οποίο ειδικεύεται ο ίδιος.

Στον ρόλο της παρουσιάστριας θα δοκιμαστεί από τη νέα σεζόν η Ελλη Κοκκίνου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, έδωσε τα χέρια με τον ΑΝΤ1 ώστε να ηγείται του παιχνιδιού «Don’t forget the lyrics». Σημαντικός παράγοντας για να σταθεί απέναντι στις κάμερες, αποτέλεσε η μουσική φύση του ίδιου του προγράμματος. Πρόκειται για ένα γνώριμο στο ελληνικό κοινό περιεχόμενο, αφού οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν επί της ουσίας καραόκε, αναγνωρίζοντας τους στίχους από γνωστά ελληνικά τραγούδια με έπαθλο έως 15.000 ευρώ.

Στη λύση του συμβολαίου του με το Open προχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες ο Παναγιώτης Στάθης, μόλις ένα μήνα μετά την ανανέωσή του. Αφορμή για την αιφνιδιαστική του αυτή κίνηση, ήταν η πρόταση από τον ΑΝΤ1 και τον ίδιο τον Γιώργο Παπαδάκη προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» που εκείνος εγκατέλειψε ύστερα από τρεις δεκαετίες. Ετσι, ο δημοσιογράφος θα βρεθεί στο τιμόνι της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού, αλλάζοντας τηλεοπτικό στρατόπεδο κι επιστρέφοντας σε γνώριμα λημέρια.

ΣΤΟ OPEN. To κενό που άφησε ο Παναγιώτης Στάθης στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Open, θα καλύψει ο Μάνος Νιφλής. Ο δημοσιογράφος έχει έρθει σε συμφωνία με τον σταθμό προκειμένου να μετακομίσει από το Action24 που εμφανιζόταν τη φετινή τηλεοπτική χρονιά για να παρουσιάσει μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά την εκπομπή «Ωρα Ελλάδος». Υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν 2022-2023, o Μάνος Νιφλής αποτελούσε μέρος του δυναμικού του Open, όντας στην ίδια εκπομπή μαζί με τη Χρύσα Φώσκολου, οπότε η επιλογή της συγκεκριμένης δουλειάς δεν έγινε τυχαία.

Ομόσταβλος του Μάνου Νιφλή, ετοιμάζεται να γίνεται ο Θανάσης Πάτρας. Ο παρουσιαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελέσει σύντομα άνθρωπο του Open αφού δέχτηκε την πρόταση του σταθμού προκειμένου να παρουσιάσει νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή. Η κατεύθυνσή της αναμένεται να είναι κυρίως ψυχαγωγική, με ενέσεις επικαιρότητας όποτε είναι απαραίτητο και θα προβάλλεται μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, στη ζώνη 14.00 με 16.00 που έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Πέτρου Κουσουλού.

ΣΤΟ ACTION24. Παρουσιαστή του Action24 αποτελεί εδώ και λίγες ημέρες ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Ο δημοσιογράφος άφησε τον ΑΝΤ1 για να ενώσει τις δυνάμεις του με την Ντόρα Κουτροκόη κάτω από τη σκεπή της νέας τους ενημερωτικής εκπομπής «Action Τώρα». Από την 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 09.50 το πρωί, οι δύο τους θα καταγράφουν ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Δίπλα τους, τον σχολιασμό της επικαιρότητας μαζί με αναλύσεις θα κάνουν οι Δημήτρης Καμπουράκης, Βαγγέλης Γιακουμής και Φώφη Γιωτάκη. Στην ίδια συχνότητα βρίσκεται πλέον και ο Σωτήρης Ξενάκης. O δημοσιογράφος άφησε το Blue Sky προκειμένου να αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Action24 κάθε βράδυ στις 19.00, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του σταθμού.