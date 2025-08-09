Δημοφιλή
- 1
Αντίο, Labubu; Η άνοδος και η πτώση μιας συλλεκτικής κούκλας με μεγάλα μάτια
- 2
Λένα Σαμαρά: Ποιο ήταν το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν - Και πώς είπε αντίο μέσα σε μία ώρα
- 3
H παραλία «όαση» με αμμουδιά μήκους χιλιομέτρων σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα
- 4
Η αμμώδης παραλία μήκους 17 χλμ. με τα καταγάλανα νερά
- 5
Πύρινος εφιάλτης στην Ηλεία: Μπήκε η φωτιά στην Ηράκλεια - Οι φλόγες τύλιξαν σπίτια
- 6
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Αναλυτικά η λίστα με τις παραλίες
- 7
Kαταθέσεις Ελλήνων: 71% με τραπεζικό υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ - Μόλις 0,8% έχουν πάνω από 100.000 ευρώ
- 8
Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική: Στις φλόγες Θυμάρι, Τριανταφυλλιά και Καταφύγι - Καίγονται σπίτια
- 9
Πανσέληνος του Αυγούστου: Γιατί θα την απολαύσουμε Σάββατο και Κυριακή - Οι ανοικτοί αρχαιολογικοί χώροι
- 10
Καιρός: Διατηρούνται οι ισχυροί βοριάδες όλο το σαββατοκύριακο - Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ρούμπιο για ελληνοαμερικανικές σχέσεις και διεθνείς εξελίξεις
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μια επαφή που ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κατά τη συνομιλία, επισημάνθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της ενίσχυσης των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στοιχείο που αποτυπώνει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την […]
Δ.Μιχαηλίδου: Επένδυση 6,8 εκατ.ευρώ για ψηφιακή ενδυνάμωση σε άνω των 65 και πολίτες με αναπηρία
«Επενδύουμε 6,8 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή ενδυνάμωση 3.600 συμπολιτών μας άνω των 65 και 2.800 συμπολιτών μας με αναπηρία. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ψηφιακής εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων περνά μέσα από τους Δήμους και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία.Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, σε συνέχεια της […]
Υπουργείο Παιδείας: 10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε, την Παρασκευή 08/08/2025 την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026. Αναλυτικά: Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937 Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620 Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280 ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000 Γενικό Σύνολο 10.000 […]
Τσιάρας: Σταθερή μας δέσμευση η διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιστροφή παράνομων χρημάτων άμεσα
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι πρέπει να αποκαλυφθούν οι παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ και να σταματήσουν οριστικά οι παράνομες πρακτικές