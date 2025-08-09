Το 2024 ήταν παγκοσμίως μια εκλογική χρονιά – στήθηκαν κάλπες σε δεκάδες χώρες. Αυτός ήταν ο λόγος που το περιοδικό των «Financial Times» (FT Magazine) είχε επιλέξει τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς να απευθύνει προειδοποιήσεις ότι «είναι θέμα χρόνου πριν η παραπληροφόρηση οδηγήσει στην καταστροφή». Και το είχε κάνει με ένα αφιέρωμα στα deepfakes (στο κατασκευασμένο, ψεύτικο πλην πιστευτό ψηφιακό οπτικό ή και ηχητικό περιεχόμενο), δημοσιεύοντας τη γνωστή πια εικόνα με το δήθεν παθιασμένο φιλί στο στόμα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. «Fake» (ψεύτικο) ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Είχε περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που τα social media έπαιρναν φωτιά με κάθε λογής εκτιμήσεις και αναλύσεις για μια φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου, που έπεισε για την αυθεντικότητά της περισσότερους από εκείνους στους οποίους προκάλεσε υποψίες: κι ας ήταν λες και ο ποντίφικας με το ογκώδες, ολόλευκο, φουσκωτό μπουφάν να βγήκε από τη χορευτική ομάδα στο σόου της Ριάνα στο Superbowl.