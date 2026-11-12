Γαλλία: Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί

Συναγερμός για τοποθέτηση βόμβας σήμανε την Πέμπτη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία

Συναγερμός για τοποθέτηση βόμβας σήμανε την Πέμπτη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Η προειδοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, όπως γνωστοποίησε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

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#Sécurité #Circulation ⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours. Celle-ci risque d’avoir un impact sur le trafic alentour. Soyez prudents. Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF. — Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026

Ο συναγερμός αυτός επηρεάζει και τις διεθνείς σιδηροδρομικές μετακινήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Η νομαρχία Πα ντε Καλαί ανέφερε σε ανάρτησή της ότι το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στην περιοχή.

Η διεθνής υπηρεσία υψηλής ταχύτητας Eurostar ενημέρωσε πως ορισμένα δρομολόγια τρένων μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Συγκεκριμένα η Eurostar σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι:«Έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών τα τρένα δεν μπορούν επί του παρόντος να περάσουν από τον σταθμό Καλαί-Φρετάν και αυτό προκαλεί καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια από και προς το Λονδίνο».

Το Καλαί βρίσκεται στις γαλλικές ακτές της Μάγχης, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων από τις αγγλικές ακτές.