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Γαλλία: Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί

Συναγερμός για τοποθέτηση βόμβας σήμανε την Πέμπτη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία

Γαλλία: Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί
12/11/2026, 11:10
TANEA Newsroom
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Συναγερμός για τοποθέτηση βόμβας σήμανε την Πέμπτη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Η προειδοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, όπως γνωστοποίησε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ο συναγερμός αυτός επηρεάζει και τις διεθνείς σιδηροδρομικές μετακινήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Η νομαρχία Πα ντε Καλαί ανέφερε σε ανάρτησή της ότι το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στην περιοχή.

Η διεθνής υπηρεσία υψηλής ταχύτητας Eurostar ενημέρωσε πως ορισμένα δρομολόγια τρένων μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Συγκεκριμένα η Eurostar σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι:«Έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών τα τρένα δεν μπορούν επί του παρόντος να περάσουν από τον σταθμό Καλαί-Φρετάν και αυτό προκαλεί καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια από και προς το Λονδίνο».

Το Καλαί βρίσκεται στις γαλλικές ακτές της Μάγχης, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων από τις αγγλικές ακτές.

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Γαλλία σιδηροδρομικός σταθμός

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