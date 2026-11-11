Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, διαμήνυσε πως η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφόσον χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο al-Mayadeen, ο Ρεζαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αμερικανική στρατιωτική βάση, ακόμη και από κάποια που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή, για να βομβαρδίσουν το Ιράν, θα πλήξουμε αυτές τις βάσεις».

Ο ίδιος προσέθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, πως η ιρανική απάντηση σε ενδεχόμενες νέες επιθέσεις θα επεκταθεί στις «πιο απομακρυσμένες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουμε ακόμη επιτεθεί». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δόθηκε στην Τεχεράνη, ο Ρεζαΐ συμπλήρωσε: «Θα μπορούσαμε ακόμη και να χτυπήσουμε ορισμένα νησιά που θεωρούν ότι βρίσκονται πέρα από την εμβέλεια των πυραύλων μας».

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Το πλαίσιο της σύγκρουσης

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ έκτοτε ο πόλεμος έχει επεκταθεί σε κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως ο Λίβανος, η Υεμένη και περιοχές του Κόλπου. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει οκτώ μήνες από την έναρξη των συγκρούσεων, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό τους δεν έχουν καταγράψει ορατή πρόοδο.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η Τεχεράνη ζητά την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, προσφέροντας ως αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αιτήματα τα οποία έχουν απορριφθεί από την Ουάσινγκτον. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε το ενδεχόμενο μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, ευθυγραμμιζόμενος με την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απίθανη» την επανέναρξη των επιθέσεων.