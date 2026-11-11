Οικονομία

Μικρή υποχώρηση στο Χρηματιστήριο παρά το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00 διαμορφώνεται στις 2.630,14 μονάδες με πτώση 0,45 τοις εκατό, ενώ η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,95 εκατομμύρια ευρώ στη συνεδρίαση

Athens Stock Exchange / Χρηματιστήριο Αθηνών
11/11/2026, 13:17
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας (Euronext Athens), η οποία υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 3,47%.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αναζωπυρώνεται για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.630,14 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές  της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%), του ΟΤΕ (+0,80%), της Viohalco (+0,76%) και του ΔΑΑ (+0,67%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,34%), της Metlen (-2,24%), των ΕΛΠΕ (-1,18%) και της Aktor (-1,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 1.755.280 και 1.404.768 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 17,62 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 51 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,19%) και Star Bulk (+2,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-9,24%) και Μουζάκης (-4,95%).

Go Deeper

Ευρωπαϊκές αγορές μετοχές Οικονομία Χρηματιστήριο Αθηνών

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους
  2. Συναγερμός στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: Λουκέτο για διαρροή προπανίου
  3. Καιρός: Λασποβροχές και σκόνη σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Οικονομία

Cookies