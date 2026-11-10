Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα στο παιχνίδι μας»

Ο Έλληνας τεχνικός... βλέπει αυτά από θέλει από τον Αρη, με φόντο την αναμέτρηση κόντρα στη Ρίγα

Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα στο παιχνίδι μας»

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 12:10
Νίκος Παπαδόπουλος
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2 λεπτά

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Eurocup Άρης μπάσκετ Σπανούλης

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