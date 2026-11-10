NBA: Ο μαγικός Ντόντσιτς οδηγεί τους Λέικερς από νίκη σε νίκη – Τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA, περνώντας και από την έδρα των Ατλάντα Χοκς με 124-114.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε με εξαιρετική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του στο 10-2 και στην κορυφή της βαθμολογίας. Ξεχώρισε επίσης ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 40 πόντους στη νίκη των Σπερς επί των Σανς.

Οκτώ παιχνίδια περιλάμβανε το πρόγραμμα του NBA τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11), με τους Λέικερς, τους Χόρνετς, τους Πίστονς, τους Γκρίζλις, τους Μάβερικς, τους Ρόκετς, τους Σπερς και τους Γουόριορς να πανηγυρίζουν νίκες.

Ατλάντα Χοκς – Λος Άντζελες Λέικερς 114-124

Οι Λέικερς πέρασαν από την Ατλάντα, επικρατώντας των Χοκς με 124-114 και φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες. Με το ρεκόρ τους πλέον στο 10-2, βρίσκονται στην κορυφή του NBA.

Draws multiple defenders.

No-look, over-the-head pass.

Three points. LUKA MAGIC 🪄 https://t.co/thnKcHZoDe — NBA (@NBA) November 10, 2026

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στη δράση και έδωσε ξανά τον τόνο, πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες. Από την πλευρά των Χοκς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σημείωσε 21 πόντους.

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σάρλοτ Χόρνετς 112-124

Σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα πανηγύρισαν οι Χόρνετς, οι οποίοι επικράτησαν με 124-112 των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ. Ο Γκρέισον Άλεν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Σάρλοτ με 27 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους ο Μελίκ Τόμας πρόσθεσε 18.

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ντιτρόιτ Πίστονς 111-122

Οι Πίστονς επιβεβαίωσαν την υπεροχή τους απέναντι στην Ουάσινγκτον και έφυγαν με τη νίκη με 122-111.

Ο Τζον Κόλινς ξεχώρισε για το Ντιτρόιτ, έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Παρά την ήττα των Γουίζαρντς, ο Άντονι Ντέιβις πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, με 44 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Μέμφις Γκρίζλις – Τορόντο Ράπτορς 118-102

Οι Γκρίζλις είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και επικράτησαν με 118-102 των Ράπτορς, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-3.

Ο Κάμερον Μπούζερ ήταν ο κορυφαίος του Μέμφις με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για το Τορόντο, ο Γιάκομπ Ποέλτλ μέτρησε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 κοψίματα.

Ιντιάνα Πέισερς – Ντάλας Μάβερικς 122-125

Οι Μάβερικς πήραν ένα δύσκολο διπλό στην Ιντιάνα, επικρατώντας των Πέισερς με 125-122 σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Κούπερ Φλαγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντάλας, με 43 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά των Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ντένβερ Νάγκετς – Χιούστον Ρόκετς 100-110

Οι Ρόκετς έφυγαν με σημαντική νίκη από την έδρα των Νάγκετς, επικρατώντας με 110-100 και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 8-3.

Ο Αλπερέν Σενγκούν οδήγησε το Χιούστον με 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς πλησίασε το triple-double, καταγράφοντας 25 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς 122-96

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των Σπερς απέναντι στους Σανς, τους οποίους νίκησαν με 122-96. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κυριάρχησε στο παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 κοψίματα. Για το Φοίνιξ, ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 32 πόντους.

Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 87-138

Με μια εντυπωσιακή επιθετική παράσταση, οι Γουόριορς συνέτριψαν τους Πέλικανς με 138-87. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο έφτασε τις οκτώ διαδοχικές νίκες και ανέβασε το ρεκόρ της στο 8-3, ενώ η Νέα Ορλεάνη υποχώρησε στο 4-7.

Ο Στεφ Κάρι είχε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ισάριθμους πόντους πρόσφερε και ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι. Για τους Πέλικανς, ο Ντέρικ Κουίν πέτυχε 16 πόντους και ο Ντεζούντε Μάρεϊ πρόσθεσε άλλους 12.