Η αποστολή της Τουρκίας
Τερματοφύλακες: Ουγκουρτζάν Τσακίρ (Γαλατασαράι), Αλτάι Μπαγιντίρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μερτ Γκιουνόκ (Μπεσίκτας)
Αμυντικοί: Φερντί Καδιόγλου (Μπράιτον), Μερίχ Ντεμιράλ (Αλ Αχλί), Τζεκι Τσελίκ (Ρόμα), Οζάν Καμπάκ (Χόφενχαϊμ), Μερτ Μούλντουρ (Φενέρμπαχτσε), Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί (Γαλατασαράι), Ερέν Ελμαλί (Γαλατασαράι), Τσαγκλάρ Σογιουντσού (Φενέρμπαχτσε), Σαμέτ Ακαϊντίν (Ρίζεσπορ)
Μέσοι: Άρντα Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζαν Ουζούν (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ορκούν Κιοκτσού (Μπεσίκτας), Χακάν Τσαλχάνογλου (Ίντερ), Ισμαΐλ Γιουκσέκ (Φενέρμπαχτσε), Καν Αϊχάν (Γαλατασαράι), Σαλίχ Οζκάν (Μπορούσια Ντόρτμουντ)
Επιθετικοί: Κεναν Γιλντίζ (Γιουβέντους), Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ (Γαλατασαράι), Κερέμ Ακτούρκογλου (Φενέρμπαχτσε), Γιουνους Ακγκιούν (Γαλατασαράι), Ογούζ Αϊντίν (Φενέρμπαχτσε), Ντενίζ Γκιουλ (Πόρτο), Ιρφάν Τσαν Καχβετσί (Φενέρμπαχτσε)
