Ο ποδοσφαιριστής της Άουγκσμπουργκ αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν υποχώρησε στον βαθμό που απαιτείται για να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το φιλικό απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, αλλά και για την αναμέτρηση με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Η απουσία του έμπειρου μπακ στερεί από την Εθνική μία σημαντική λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με το τεχνικό επιτελείο να καλείται πλέον να προσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των δύο δυνατών τεστ που θα αποτελέσουν σημαντικό σταθμό στην προετοιμασία της ομάδας.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρχικά τη Σουηδία εκτός έδρας και λίγες ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της γαλανόλευκης.