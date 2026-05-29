Ο Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα Μπάσκετ του Ολυμπιακού, για να την συγχαρεί αναφορικά με την κατάκτηση της EuroLeague στο Final Four Athens.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της περασμένης Κυριακής και κατέκτησε το 4ο τρόπαιο της EuroLeague.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν νωρίς την Παρασκευή (29/5) ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο… σκακιστής Γιώργος Μπαρτζώκας χάρισε και ένα σετ σκάκι στον πρωθυπουργό, τη στιγμή βέβαια που είχε φέρει στο γραφείο του και το τρόπαιο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη προς την ομάδα Μπάσκετ του Ολυμπιακού.