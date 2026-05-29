Σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε για τον Φελίπε Σολέρ κατά τη διάρκεια του τρίτου ημιτελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ της Κολομβίας, ανάμεσα στους Μπογκοτά Πάιρετς και την Τόρος ντελ Βάλε.

Ο αρχηγός των Πάιρετς τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να ακινητοποιήσει το πόδι του.

Λίγη ώρα αργότερα, η ομάδα της Μπογκοτά ενημέρωσε επίσημα πως ο Σολέρ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και τραυματισμό στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου.

#LigaBaloncestoXSeñal 🏀 | PIR 85-84 TOR | 4TH ¡Una lástima! Lamentable lesión de Felipe Soler, el estandarte de Piratas sufrió una fuerte caída sobre su rodilla ¡Pronta recuperación al bogotano! Streaming 👉 https://t.co/REiLk944pJ YT 👉 https://t.co/JDMMMfl79J pic.twitter.com/BU7EtNZ4X4 — Señal Deportes (@SenalDeportes) May 27, 2026

Η εικόνα του τραυματισμού συγκλόνισε όλους τους όσους βρίσκονταν στο γήπεδο, αλλά και όλο τον κόσμο.