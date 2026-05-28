Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας αντιμετωπίζει προβλήματα με την καρδιά της και νοσηλεύεται από την Τετάρτη 27 Μαΐου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η βασίλισσα θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση «για μερικές ημέρες». Ήδη από την περασμένη Κυριακή 24 Μαΐου είχε τεθεί σε αναρρωτική άδεια.

Παρά την περιπέτεια υγείας της συζύγου του, ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄, 89 ετών, συνεχίζει κανονικά την περιοδεία του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τα σκανδιναβικά μέσα ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του χωρίς αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 η βασίλισσα Σόνια είχε νοσηλευτεί ξανά λόγω κολπικής μαρμαρυγής και είχε υποβληθεί σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.