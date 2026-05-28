Οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν έντονη αποθέωση από τον κόσμο με την είσοδό τους στο ΣΕΦ, λίγο πριν από το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στην ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι της ομάδας υποδέχθηκαν τους «ερυθρόλευκους» με χειροκροτήματα και συνθήματα, δημιουργώντας ζεστή ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Το κλίμα στο γήπεδο είχε έντονο παλμό, με τον κόσμο να δείχνει τη στήριξή του μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας. Οι παίκτες ανταπέδωσαν την αποθέωση, χαιρετώντας την εξέδρα και μπαίνοντας στο παρκέ σε ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο γιορτή, παρά απλή προετοιμασία για έναν κρίσιμο ημιτελικό.