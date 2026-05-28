Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four και κατακτώντας τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Μετά τον θρίαμβο ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου φίλαθλοι, παίκτες και τεχνικό επιτελείο γιόρτασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την τεράστια επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν αυτός που ανέλαβε να δώσει τον… ρυθμό της γιορτής, ξεκινώντας σύνθημα μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού, σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral ανάμεσα στους φίλους της ομάδας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο σκηνικό, με το κλίμα χαράς και αποθέωσης να αποτυπώνει απόλυτα τη σημασία της ευρωπαϊκής κατάκτησης για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη.

Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος, αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή είπα ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι».