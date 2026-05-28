Στο επίκεντρο μεγάλης υπόθεσης στις ΗΠΑ βρίσκεται η πρώην προπονήτρια μπάσκετ λυκείου στην Αλαμπάμα, Paige Adams, η οποία αντιμετωπίζει συνολικά 30 κατηγορίες που σχετίζονται με ανάρμοστη σχέση και ανταλλαγή άσεμνου υλικού με νεαρό άνδρα.

Η 35χρονη συνελήφθη τον Απρίλιο, λίγο μετά την παραίτησή της από το Λύκειο Cold Springs, όπου είχε οδηγήσει την ομάδα κοριτσιών μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος πολιτείας. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να αντάλλαξε άσεμνο περιεχόμενο με τον νεαρό δεκάδες φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα.

Ωστόσο, η ίδια πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας αίτημα για την απόρριψη όλων των κατηγοριών. Η υπερασπιστική της γραμμή βασίζεται στο ότι το φερόμενο θύμα ήταν ήδη 18 ετών και δεν φοιτούσε στο σχολείο όπου εργαζόταν, κάτι που – σύμφωνα με τους δικηγόρους της – σημαίνει πως δεν υπήρχε καμία σχέση εκπαιδευτικής ή εποπτικής εξουσίας.

«Η κατηγορουμένη δεν είχε ποτέ θέση εξουσίας απέναντι στο φερόμενο θύμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αίτηση προς το δικαστήριο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η Adams παρουσιαζόταν μέχρι πρότινος ως ένα από τα πιο θετικά πρόσωπα του σχολικού αθλητισμού στην περιοχή.

Παράλληλα, οι εξελίξεις επηρέασαν και την προσωπική της ζωή, αφού ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την επιμέλεια του παιδιού τους.

Η Adams δηλώνει αθώα, ενώ αν τελικά καταδικαστεί, κινδυνεύει με βαριές ποινές πολυετούς κάθειρξης.