Το BYD ATTO 2 DM-i είναι από τα μοντέλα που τρέχουν την υβριδική τεχνολογία με χίλια! Προσφέρει την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο μοντέλο βρίθει σε επιδόσεις, άνεση και αυτονομία που θα κάνει τον οδηγό να ξεχάσει το φουλάρισμα! Συγκεκριμένα οι αγοραστές μπορούν να επιλεξουν την έκδοση Active που έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους .Εδώ, η συνολική αυτονομία είναι έως 930 km. Κοστίζει από 26.990 €.

Η έκδοση Boost (συνδυαστική ισχύς: 212 ίππους) διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km. με τιμή 29.990 €.

Ειδικότερα, η Super Hybrid DM-i τεχνολογία βασίζεται στην Blade Battery. Προσφερει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km, κατανάλωση μόλις 1,8 L/100 km, εκπομπές ρύπων CO2 κάτω από τα 50 gr/km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km.

Το νέο μοντέλο φέρνει στην κατηγορία των compact SUV την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i.