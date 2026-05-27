Η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά τη σπουδαία νίκη στο Roland Garros, χαρίζοντας μία ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή στη συνέντευξη που ακολούθησε τον αγώνα της.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά αναφέρθηκε στη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, μιλώντας για τη στήριξη και τη δύναμη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

Με δάκρυα στα μάτια, η Ελληνίδα τενίστρια στάθηκε στις θυσίες και τη διαρκή παρουσία της μητέρας της στην πορεία προς την κορυφή, συγκινώντας όσους βρέθηκαν στην αίθουσα αλλά και το κοινό που παρακολουθούσε τη συνέντευξη.