Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στη Λειψία για τον τελικό του Conference League, με χιλιάδες φίλους των δύο ομάδων να έχουν ταξιδέψει στη γερμανική πόλη δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, δεν έλειψαν τα επεισόδια στους δρόμους της πόλης.

🇩🇪💥 The troubles have started in Leipzig, ahead of tomorrow’s Conference League final between Crystal Palace & Rayo Vallecano 👀 pic.twitter.com/n1fVu0G2jl — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, πετώντας αντικείμενα και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκαθιστούν γρήγορα την τάξη και να αποτρέπουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Fans clash in Leipzig ahead of the Europa Conference Final between Crystal Palace and Rayo Vallecano tomorrow. 😲 To any Palace fans out there hoping to simply enjoy the trip and support their team, please stay safe! 🙏 pic.twitter.com/j3viRSuMHt — Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026

Παρά το περιστατικό, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στη Red Bull Arena μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους.