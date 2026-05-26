Στο πένθος έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του Παρασκευά Άντζα, μετά τον θάνατο του 49χρονου πρώην ποδοσφαιριστή. Η μητέρα του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της, ειδικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας τον βαθύ της πόνο.

Μιλώντας στο Star , ξέσπασε, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει και συγκλονίζοντας με τα λόγια της.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό. Πως του έτυχε αυτό το πράγμα. Τι αρρώστια ήταν αυτή που σε 7 μήνες τον καθάρισε… Από τη στιγμή που αρρώστησε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσω κουράγιο να κάνω;

Τα παιδιά τα αγαπούσε και έδινε και την ψυχή του για αυτά. Αν και ήταν χωρισμένος, από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα