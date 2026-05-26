Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ για την υπόθεση του Stoiximan Super Cup, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός AKTOR να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση της νέας σεζόν. Οι «πράσινοι» τιμωρούνται μόνο με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση:

«97/17-4-2026 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 48/26-5-2026 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου».