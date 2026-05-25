Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό σχετικά με τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague, παίρνοντας θέση μέσα από την πρωινή εκπομπή του στο MEGA.

Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, με τηλεοπτικές εκπομπές και αθλητικά πάνελ να αναλύουν όσα συνέβησαν στο T-Center. Οι απόψεις, πάντως, διίστανται, καθώς πέρα από τους πανηγυρισμούς, δεν λείπουν και τα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Ο δημοσιογράφος στάθηκε κυρίως στα δημοσιεύματα ξένων Μέσων που κάνουν λόγο για ευνοϊκή διαιτησία προς τους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας πως όσοι διαμαρτύρονται φαίνεται να αγνοούν τη σκληρή εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στη διάρκεια της αναμέτρησης.