Stoiximan GBL: Πότε και πού θα δείτε το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη
ΑΕΚ και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το game 3 της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBl (25/5). Η «Ένωση» προηγήθηκε στη σειρά με ένα 1-0 χάρη στο 87-81 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν και έστειλαν το ζευγάρι στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι. Η τρίτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Sunel Arena». Μοναδικός αμφίβολος […]
Από το BCL και το EuroCup στην… κορυφή της EuroLeague: Η τρομερή πορεία του Τάισον Γουόρντ μέσα σε μόλις 4 χρόνια
Ο Τάισον Γουόρντ συνεχίζει να χτίζει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό βιογραφικό, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε να κατακτήσει τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής την κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στην καριέρα του. Η αρχή έγινε το 2023, όταν κατέκτησε το […]
Καθολική αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (vid)
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πειραιάς μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «ερυθρόλευκο» πάρτι. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, το πούλμαν με την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν για να αποθεώσουν παίκτες και […]
Ξέφρενο πάρτι στο Δημοτικό Θέατρο για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό! (pic, vids)
Την νύχτα… μέρα έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού από την στιγμή που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησαν την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία τους. Από την αναχώρηση από το Telekom Center, έως το ξενοδοχείο The Ilisian η διαδρομή μέχρι το Δημοτικό Θέατρο περιελάμβανε κορναρίσματα, καπνογόνα και βεγγαλικά. Το πούλμαν του Ολυμπιακού έφτασε λίγο μετά τις […]
Συγκλονιστικές εικόνες από την πομπή που συνοδεύει τους πρωταθλητές του Μπαρτζώκα (vids)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague 2026 επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία για τέταρτη φορά. Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, το πούλμαν της αποστολής των «ερυθρολεύκων» έγινε αντικείμενο αποθέωσης από χιλιάδες φιλάθλους, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας και στον […]