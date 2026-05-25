Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, προκαλώντας σοκ και συγκίνηση σε ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο.

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός, που σημάδεψε την πορεία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ξεχώρισε για τη συνέπεια, το πάθος και την παρουσία του στην αμυντική γραμμή των «ερυθρόλευκων», ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του στην Εθνική Ελλάδας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 25, 2026

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Ένας άνθρωπος που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων». Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό του ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η απώλειά του συγκίνησε βαθιά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει άμεσα μήνυμα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του εκλιπόντος.