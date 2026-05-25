Στιγμές που μένουν χαραγμένες στην ιστορία και στη μνήμη όσων τις έζησαν εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός γιόρτασε με εντυπωσιακό τρόπο την κατάκτηση της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε αποθέωση από περίπου 100.000 φιλάθλους, με τον Πειραιά να μετατρέπεται σε μια τεράστια ερυθρόλευκη γιορτή. Η πλατεία, οι γύρω δρόμοι και τα μπαλκόνια γέμισαν ασφυκτικά, ενώ καπνογόνα, πυροτεχνήματα και συνθήματα συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό.

Οι παίκτες πανηγύριζαν πάνω στο πούλμαν, ανταποδίδοντας την αποθέωση, ενώ ο προπονητής και οι διοικητικοί παράγοντες συμμετείχαν ενεργά στο γιορτινό κλίμα, ζώντας έντονα κάθε στιγμή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα μια παρακάμερα διάρκειας 19 λεπτών από τη φιέστα, καταγράφοντας όλα όσα έγιναν στην ιστορική βραδιά των πρωταθλητών Ευρώπης.