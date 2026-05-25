Ο Κίμι Αντονέλι ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αυτή τη φορά στο Grand Prix του Καναδά. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη και αξιοποίησε στο έπακρο την εγκατάλειψη του ομόσταβλου του, Τζορτζ Ράσελ, αλλά το Μόντρεαλ μας πρόσφερε και άλλες συγκινήσεις.

Στους τελευταίους γύρους η αγωνία κορυφώθηκε και η «μάχη» μεταξύ του Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε έναν κλασσικό και χαοτικό αγώνα. Μία μονομαχία που μας γύρισε πίσω στο 2021, όταν οι δύο τους πάλευαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι την τελευταία στροφή του Άμπου Ντάμπι.

Τελικά, ο Βρετανός με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον 62ο γύρο ήταν αυτός που τερμάτισε στην δεύτερη θέση, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντικά επιτεύγματα.

Ο Χάμιλτον στις δηλώσεις του μετά το αγώνα εμφανίστηκε με ιδιαίτερα ανεβασμένο το ηθικό και απόλαυσε την «μάχη» με τον Μαξ: «Ήταν πραγματικά, πραγματικά δύσκολο να καλύψω τη διαφορά. Πίεζα σαν τρελός για να πλησιάσω όσο περισσότερο μπορούσα. Ξέρετε πόσο σταθερός και γρήγορος είναι αυτός ο τύπος; Γι’ αυτό και ήταν υπέροχο που είχα αυτή τη μάχη μαζί του. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να τον προσπεράσω».

Ο επικός αγώνας του Σίλβερστοουν

Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν κατακτήσει τα οκτώ από τα τελευταία εννιά πρωταθλήματα της ιστορίας της Formula 1, αλλά είχαν να βρεθούν μαζί στο βάθρο σχεδόν δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ο συγκλονιστικός αγώνας του Σίλβερστοουν του 2024 όταν ο τότε οδηγός της Mercedes είδε την «καρό» σημαία πρώτος, δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό.

Κοινό σημείο με τον αγώνα της Κυριακής (24/5); Ότι ο Τζορτζ Ράσελ εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Στο κλαμπ με τον Σουμάχερ

Οι δύο πιο επιτυχημένοι οδηγοί στην ιστορία του σπορ με βάση τα στατιστικά είναι οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο τους έχουν από επτά παγκόσμια πρωταθλήματα και είναι οι πρώτοι στην λίστα με τις περισσότερες νίκες. Ο Βρετανός με την δεύτερη θέση έγινε μόλις ο δεύτερος οδηγός στο πάνθεον της Formula 1, μετά τον Γερμανό, που ξεπερνά τα 10 βάθρα στο Μόντρεαλ.

Το γούρι της μητέρας

Ένα απίστευτο στατιστικό που προέκυψε από το Grand Prix του Καναδά έχει να κάνει με την μητέρα του 41 χρόνου οδηγού της Ferrari. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, που ο Χάμιλτον έχει βρεθεί στο βάθρο το 2026, δηλαδή στη Σανγκάη και το Μόντρεαλ, το «παρών» έδωσε η μητέρα του. Μάλιστα, αυτές είναι και οι μοναδικές φορές που έχει τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις με την ομάδα του Μαρανέλλο.

Μετά από ένα δύσκολο 2025, που ήταν και η πρώτη χρονιά του Χάμιλτον στη Ferrari, φέτος φαίνεται να έχει ξαναβρεί τον καλό του εαυτού και το πάθος του για τους αγώνες. Το Grand Prix του Καναδά ήταν μία απόδειξη της ανοδικής του πορείας. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό τότε τα καλύτερα είναι μπροστά.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος

