Ο επτά φορές πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, εμφανίστηκε στο Super Bowl του 2026 μαζί με την σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν, εν μέσω φημών ότι το ζευγάρι είναι σε σχέση.

O Χάμιλτον και η Καρντάσιαν κάθονταν με την αδερφή της, Κένταλ Τζένερ, τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ, τον Τάιλερ, τον Δημιουργό και τον Τιμ Κουκ κατά τη διάρκεια του αγώνα των Νιου Ένγκλαντ Πάτριοτς εναντίον των Σιάτλ Σίχοκς στην Καλιφόρνια.