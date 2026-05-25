Ο Τάισον Γουόρντ συνεχίζει να χτίζει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό βιογραφικό, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε να κατακτήσει τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής την κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στην καριέρα του.

Η αρχή έγινε το 2023, όταν κατέκτησε το Basketball Champions League με τη Βόννη όντας από τα βασικά πρόσωπα της πορείας των Γερμανών προς την κορυφή.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2024, σήκωσε το EuroCup με την Παρί, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πλέον, το 2026, ήρθε και το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, αφού με τη φανέλα του Ολυμπιακού ανέβηκε στην κορυφή της EuroLeague, ολοκληρώνοντας μια απίθανη συλλογή τίτλων σε διαφορετικά επίπεδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μέσα σε μία τετραετία, ο Γουόρντ κατάφερε να περάσει από το BCL και το EuroCup μέχρι το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, αποδεικνύοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της καριέρας του.