Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε έστειλε η ΕΛ.ΑΣ στο Θησείο, τονίζοντας πως κανείς δεν πρόκειται να μπει στο ΟΑΚΑ χωρίς έγκυρο εισιτήριο για τον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Όσοι δεν έχουν εισιτήριο δε θα μπουν στο γήπεδο», δήλωσε η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε.

Συγκεκριμένα, αρκετοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν έχουν λάβει ακόμη το εισιτήριό τους, λίγες μόλις ώρες πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Παρά την αναστάτωση που επικρατεί με αρκετούς φίλους της τουρκικής ομάδας να μην έχουν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους, οι αστυνομικές Αρχές ξεκαθάρισαν ότι η πρόσβαση στο Telekom Center Athens θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν κανονικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Μάλιστα, αρκετοί οπαδοί της Φενέρ παρέμειναν στο Θησείο περιμένοντας να λυθεί το πρόβλημα με τα εισιτήρια, την ώρα που όσοι είχαν ήδη παραλάβει τα pass εισόδου αναχώρησαν κανονικά με τους συρμούς του ΗΣΑΠ προς το ΟΑΚΑ.