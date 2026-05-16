Ο Ολυμπιακός προχώρησε στα ημιτελικά της GBL, νικώντας τον Κολοσσό με 97-58 στη Ρόδο, αξιοποιώντας την ευκαιρία να ξεκουράσει βασικούς παίκτες και να δώσει χρόνο σε νέες λύσεις. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Final Four της Ευρωλίγκας.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε την σοβαρότητα όλων όσων αγωνίστηκαν και εξήγησε τους λόγους που ο Σάσα Βεζένκοφ δεν συμμετείχε στην αναμέτρηση, τονίζοντας ότι προπονείται κανονικά και απλά δεν ήθελαν ρισκάρουν τη συμμετοχή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των playoffs, συγχαρητήρια στον Κολοσσό, μια σοβαρή ομάδα που αξίζει συγχαρητήρια για την παραμονή της και για το ότι έπαιξε ακόμα δύο παιχνίδια αυτή την εποχή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί.

Είχαμε 6-7 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου έξω και παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι έδειξαν τι σημαίνει να φοράς την φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να είσαι σοβαρός, να σέβεσαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που έρχεται να σε δει. Εκτός από ομαδικό μπάσκετ προσφέραμε και πολύ ωραίες φάσεις, μπασκετικές. Φεύγουμε ευχαριστημένοι και προετοιμαζόμαστε για το Final Four.

Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε είτε προπονήσεις, είτε ματς όπως αυτά με τον Κολοσσό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή την εποχή να αφήνουμε ημέρες. Προφανώς δεν συγκρίνονται τα παιχνίδια με τον Κολοσσό, με το ματς με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Βεζένκοβ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».