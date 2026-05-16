Από τα γήπεδα ποδοσφαίρου… στα κορτ της Βούλας! Ο Ροντινέι συνάντησε τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Φρανσίσκο Σερούντολο στο 91 Athens Riviera, σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με άρωμα κορυφαίου αθλητισμού.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιώντας την προετοιμασία του ενόψει του Roland Garros, έχοντας στο πλευρό του τον Αργεντινό Φρανσίσκο Σερούντολο. Οι δύο τενίστες προπονούνται στις εγκαταστάσεις της Βούλας, τραβώντας τα βλέμματα.

Εκεί βρέθηκε και ο Ροντινέι, ο οποίος εκτός από το ποδόσφαιρο λατρεύει και το τένις. Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού είναι μέλος στο 91 Athens Riviera και όταν οι υποχρεώσεις του το επιτρέπουν, περνά χρόνο στα κορτ.

Η συνάντηση των τριών προσώπων από διαφορετικούς αθλητικούς κόσμους έγινε γρήγορα viral, με τον Ροντινέι να δείχνει ενθουσιασμένος δίπλα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Φρανσίσκο Σερούντολο.