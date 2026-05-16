Ο Άρης υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (17/05, 17:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) την ΑΕΚ στο «Nick Galis Hall», στον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής σειράς των πλέι οφ της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς βρίσκεται πίσω στη σειρά μετά την ήττα με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι και γνωρίζει πως η αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη έχει χαρακτήρα «τελικού». Μοναδικός στόχος είναι η νίκη, ώστε η σειρά να οδηγηθεί σε τρίτο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. (25/05).

Η προετοιμασία του Άρη ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση, ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Ο γκαρντ της ομάδας ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε κλινήρης, με τη συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Η παρουσία ή η απουσία του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο πλάνο του τεχνικού επιτελείου.