Έντονη αίσθηση έχει προκαλέσει στην εθνική ομάδα της Τυνησίας η υπόθεση του Λούι Μπεν Φαρχάτ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από μια απρόσμενη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Τυνησίας, Σαμπρί Λαμουσί, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του μετέφερε ότι ο γιος του δεν είναι έτοιμος να συμμετάσχει στη διοργάνωση και πως δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αποστολή.

🚨🎙️ SABRI LAMOUCHI SUR L’ABSENCE DE LOUEY BEN FARHAT : « J’ai reçu un appel du père de Louey Ben Farhat ce matin. Il m’a dit que c’était trop tôt pour le sélectionner et il a refusé. J’étais choqué. J’ai appelé Louey, il n’a pas répondu. J’ai rappelé son père, il n’a pas… pic.twitter.com/nMj5SyndBQ — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) May 15, 2026

Όπως δήλωσε ο προπονητής, προσπάθησε να έρθει σε επαφή τόσο με τον ίδιο τον παίκτη όσο και με τον πατέρα του, χωρίς όμως να υπάρξει απάντηση, κάνοντας λόγο για κατάσταση που τον αιφνιδίασε και τον απογοήτευσε.

Ο Μπεν Φαρχάτ, που έχει γεννηθεί στη Γερμανία και αγωνίζεται στην Καρλσρούη, είχε ξεκινήσει πρόσφατα την πορεία του με την εθνική Τυνησίας, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής και στη Γερμανία, ωστόσο τελικά δεν θα βρεθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ.