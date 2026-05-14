Η EuroLeague ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, με τη φετινή ζήτηση να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η διοργάνωση, σε συνεργασία με την Platinum Group, διαχειρίστηκε μια πρωτοφανή κίνηση στην πλατφόρμα πωλήσεων, καθώς σε ορισμένες χρονικές στιγμές περισσότεροι από 500.000 χρήστες επιχειρούσαν ταυτόχρονα να αποκτήσουν εισιτήριο για τη μεγάλη μπασκετική γιορτή στο Telekom Center Athens. Στο Final Four θα συμμετάσχουν οι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων από όλη την Ευρώπη να είναι τεράστιο. Ο CEO της EuroLeague Basketball, Γκαγουέιν Ντέιβις, στάθηκε στη μαζική ανταπόκριση του κόσμου, τονίζοντας πως η φετινή διαδικασία επιβεβαίωσε τη δυναμική και τη δημοτικότητα της διοργάνωσης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Platinum Group για τη συμβολή της στην ομαλή διαχείριση της διάθεσης των εισιτηρίων. Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της Platinum Group, Λούκα Σκαφάτι, υπογράμμισε πως η συνεργασία με τη EuroLeague απέδειξε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας ticketing, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και στη συνολική εμπειρία των φιλάθλων.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Euroleague Basketball ολοκλήρωσε τις διάφορες φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, με την υποστήριξη του Επίσημου Συνεργάτη της για την Πώληση Εισιτηρίων, την Platinium Group.

Η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων οργανώθηκε σε πολλαπλές φάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προπωλήσεων για επιλεγμένες ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς, ακολουθούμενες από διάφορες περιόδους πώλησης για το ευρύ κοινό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση εφαρμόστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε μία από τις πιο περιζήτητες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Η ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή σε όλες τις φάσεις πώλησης, με τα εισιτήρια γενικής εισόδου και τις θέσεις premium να εξαντλούνται γρήγορα σε κάθε στάδιο. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής των πωλήσεων, περισσότεροι από 500.000 χρήστες προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογικής υποδομής της Platinium Group.

Με όλα τα εισιτήρια για το κοινό να έχουν πλέον εξαντληθεί, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι μία από τις πιο περιζήτητες τελικές τετράδες στην ιστορία της EuroLeague.

Καθώς πλησιάζει η διοργάνωση, πρόσθετες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις λειτουργίες της διοργάνωσης και τις υπηρεσίες προς τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και επικύρωσης εισιτηρίων για την υποστήριξη των διαδικασιών εισόδου στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Euroleague Basketball και της Platinium Group υποστηρίζει επίσης την κεντρική διαχείριση της διανομής εισιτηρίων και των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών εν όψει του Final Four.

Η Euroleague Basketball και η Platinium Group θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τις υπόλοιπες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων και πρόσβασης εν όψει του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, καθώς και στο μέλλον.