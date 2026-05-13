Παρότι η Dubai BC πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική πορεία στην πρώτη της συμμετοχή στην EuroLeague, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στα playoffs της διοργάνωσης. Έτσι, ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει θέσει ως βασικό στόχο για τη νέα χρονιά να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός και ήδη κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket news, η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνιών με τους Άλφα Ντιαλό και Μαμαντί Ντιακιτέ, δύο παίκτες που προορίζονται να έχουν σημαντικό ρόλο στο νέο πρότζεκτ της.

Στην περίπτωση του Ντιακιτέ, οι άνθρωποι της Dubai BC επενδύουν κυρίως στην αθλητικότητα και την ένταση που προσφέρει μέσα στη ρακέτα. Ο σέντερ από τη Γουινέα ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην EuroLeague με 8,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 1,2 μπλοκ κατά μέσο όρο, ενώ στο τελευταίο διάστημα της χρονιάς ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, ξεπερνώντας τους 14 πόντους ανά αγώνα.

Επιπλέον, ξεχώρισε και για τη συνέπειά του, καθώς αγωνίστηκε στα 37 από τα 38 παιχνίδια της Μπασκόνια στην κανονική περίοδο. Ο τεχνικός της ομάδας, Πάολο Γκαλμπιάτι, του έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, χρησιμοποιώντας τον περίπου 19 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση.

Όσον αφορά τον Ντιαλό, η Dubai BC φαίνεται πως επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ισχυρό «πυρήνα» παικτών με κοινή παρουσία στο παρελθόν στην Μονακό. Η ομάδα βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του Έλι Οκόμπο, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και πλέον στοχεύει και στον κορυφαίο αμυντικό της φετινής EuroLeague, τον Άλφα Ντιαλό.