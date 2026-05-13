Η Μάντσεστερ Σίτι εγκαινίασε το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της γυναικείας ομάδας στο City Football Academy, προκαλώντας εντυπωσιασμό σε παίκτριες και φιλάθλους, καθώς πρόκειται για μία επένδυση που φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε περίπου 1.580 τετραγωνικά μέτρα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της ομάδας, τόσο στο κομμάτι της προπόνησης όσο και της αποκατάστασης, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών για τις αθλήτριες.

OFFICIAL: Manchester City Women’s new £10 million state-of-the-art facility at the City Football Academy has opened today, becoming one of the largest-ever investments in a dedicated, purpose-built first team environment for an elite women’s football team. pic.twitter.com/5JsCpCUDI8 — MCWFC Xtra (@MCWFCXtra) May 13, 2026

Στο νέο κέντρο περιλαμβάνονται σύγχρονοι χώροι γυμναστηρίου με εξειδικευμένο εξοπλισμό ενδυνάμωσης, αλλά και πλήρεις υποδομές ιατρικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας, με στόχο την πρόληψη τραυματισμών και την ταχύτερη αποκατάσταση των παικτριών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα κυκλικά αποδυτήρια της Μάντσεστερ Σίτι, τα οποία σχεδιάστηκαν με τη συμμετοχή των ίδιων των ποδοσφαιριστριών, ώστε να ενισχύεται η επικοινωνία και η ομαδικότητα, ενώ στον χώρο υπάρχουν και σημεία χαλάρωσης με προσωπικές πινελιές, όπως φωτογραφίες των παικτριών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, τιμητική αναφορά γίνεται και στις αθλήτριες που έχουν ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας, με τα ονόματά τους να τοποθετούνται δίπλα στα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο σύλλογος.

Στο συγκρότημα εντάσσεται και το γήπεδο «Joie», χωρητικότητας 7.000 θεατών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο στην Αγγλία που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τη γυναικεία ομάδα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επένδυση της Μάντσεστερ Σίτι στο μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου.