Ο Λεβαδειακός γνωστοποίησε την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας της γυναικείας ομάδας του, ανακοινώνοντας ότι τα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν άμεσα στις προπονητικές του εγκαταστάσεις, στις 22 και 23 Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά για τη στελέχωση του γυναικείου τμήματος.

Τα δοκιμαστικά θα λάβουν χώρα στο Αθλητικό Κέντρο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, στις εγκαταστάσεις του Αγίου Σπυρίδωνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθείσες έως το έτος 2012.

Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο 22-23 Μαΐου. Ώρα προσέλευσης στις 17:00.

Υπεύθυνος εγγραφών και πληροφοριών είναι ο επικεφαλής των τμημάτων υποδομών της ΠΑΕ Λεβαδειακός, κ.Αθανάσιος Σωτηρόπουλος (τηλ. 6976401160).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα δοκιμαστικά είναι να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ.Σωτηρόπουλο έως την Πέμπτη 22/5/2026»