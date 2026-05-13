Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται αποφασισμένη να δώσει στον Μάικλ Κάρικ την ευκαιρία να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας ως μόνιμος προπονητής, έπειτα από τη θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι «κόκκινοι διάβολοι» υπό τις οδηγίες του.

Η διοίκηση του συλλόγου βλέπει σημαντική βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ενώ οι ποδοσφαιριστές δείχνουν να στηρίζουν απόλυτα τον άλλοτε αρχηγό της Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, οι άνθρωποι του κλαμπ εκτιμούν ιδιαίτερα τη σχέση που έχει ο Κάρικ με τον σύλλογο, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τη φιλοσοφία και το περιβάλλον της ομάδας.

Η δεύτερη θητεία του ως υπηρεσιακός τεχνικός φαίνεται πως λειτούργησε καθοριστικά, καθώς τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας έχουν ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητές του να αναλάβει οριστικά την τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι δύο πλευρές αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν επαφές, ώστε να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας που θα διατηρήσει τον Κάρικ στον πάγκο της ομάδας με μόνιμο πλέον ρόλο.