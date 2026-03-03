Στις αρχές της σεζόν της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στις χαμηλές θέσεις του πρωταθλήματος και κανείς δεν περίμενε να αλλάξουν τα πράγματα και να βρεθεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Το όνομα μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, Μάικλ Κάρικ ακούστηκε ξανά στα αυτιά των φιλάθλων της ομάδας. Τώρα, όμως θα ξέρουν ότι με τον θρύλο των «κόκκινων διαβόλων» στο παρελθόν( ως υπερησιακός το 2021), πήρε σημαντικές νίκες. Πράγμα που προϊδεάζει το μέλλον.

Θετικά αποτελέσματα απέναντι σε Άρσεναλ, Τσέλσι και Βιγιαρεάλ

Το 2021 ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός μετά την απόλυση του Σόλσκιερ, κανείς δεν φανταζόταν τι θα γινόταν, αλλά ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να αλλάξει τελειώς την ομάδα.

Επικράτησε απέναντι στη Βιγιαρεάλ του τότε προπονητή και νυν (Άστον Βίλα), Ουνάι Εμερί με 3-2 και εξασφάλισε το εισιτήριο για την φάση των 16 του Champions League. Απέναντι στην Τσέλσι του Τούχελ η οποία εκείνη την περίοδο ήταν πρώτη στην βαθμολογία, έφερε ισοπαλία 1-1. Στο τελευταίο του παιχνίδι (αργότερα ανέλαβε ο Τεν Χάγκ), νίκησε την Άρσεναλ του Αρτέτα με 3-2 στο «Όλντ Τράφορντ». Έδειξε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει όποτε τον χρειαζόντουσαν, αλλά δεν του είχαν πλήρως εμπιστοσύνη.

Τα επτά παιχνίδια που δείχνει ότι με τον Κάρικ, όλα τα μπορεί

Πρώτο του ματς απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα ξανά, νίκη με 2-0 στο «Όλντ Τράφορντ», όλα εντάξει μέχρι στιγμής. Επόμενο παιχνίδι με την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα για άλλη μια φορά, 3-2 νικηφόρο αποτέλεσμα στο Emirates, σίγουρα δύο παιχνίδια δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο καλός είναι ο Άγγλος, θα λέγανε κάποιοι. Από εκεί και πέρα 3-2 ( Φούλαμ), 2-0 ( Τότεναμ), 1-1 ( Γουέστ Χαμ), 0-1 ( Έβερτον), 2-1 ( Κρίσταλ Πάλας).

Σίγουρα μετά τις έξι νίκες και μια ισοπαλία, τα 14 γκολ που έχει σκοράρει η ομάδα του και τα επτά μόλις που έχει δεχτεί, η τρίτη θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League. Πάυει να είναι κάτι τυχερό. Όλα αυτά τα έχει κάνει ο Μάικλ Κάρικ και δείχνει στον κόσμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ότι αυτός είναι επιτέλους ένας κανονικός προπονητής για τον σύλλογο.