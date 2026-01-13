Kαλοκαίρι του 2006. Ο Αλεξ Φέργκιουσον «λύνει και δένει» στο Ολντ Τράφορντ και αναζητεί έναν ποδοσφαιριστή να μπει στα παπούτσια του Ρόι Κιν, του χαφ που είχε αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μάτι του έπεσε μονομιάς σε έναν ψιλόλιγνο χαφ, ηλικίας 25 ετών, που για δύο χρόνια «έδινε τον τόνο» στη μεσαία γραμμή της Τότεναμ. Μια ηγετική παρουσία στο χορτάρι, με ωραίο στυλ έστω κι αν ο Κάρικ δεν έκανε …θόρυβο με δηλώσεις όπως ο Κιν, αλλά φρόντιζε να «μιλά» στους αγώνες με τον δικό του τρόπο.

Εδωσε πάνω από 15 εκατομμύρια λίρες ο προπονητής και από το Λονδίνο ο Κάρικ μετακόμισε στο βροχερό Μάντσεστερ. Καθόλου δεν μετάνιωσε ο Φέργκιουσον. Για 12 χρόνια (!), δηλαδή έως και το καλοκαίρι του 2018, ο Κάρικ υπήρξε ένα στρατιώτης των Μπέμπηδων και άρα η επιλογή του Σκωτσέζου βγήκε και με το παραπάνω. Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Σερ Αλεξ από τη Γιουάιτεντ το 2013, τον Κάρικ εμπιστεύονταν οι προπονητές γιατί γνώριζαν τι μπορεί να προσφέρει και πως ήταν ένας …προπονητής στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Φέργκιουσον στο τιμόνι της Μάντσεστερ, ο Κάρικ πανηγύρισε μεταξύ άλλων πέντε τίτλους πρωταθλήματος και έναν Τσάμπιονς Λιγκ. Μαζί με τον Ρούνι δε, είναι το δίδυμο των Αγγλων ποδοσφαιριστών που έχει κατακτήσει τα πάντα! Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα Λιγκ, Κύπελλο και Κομιούνιτι Σιλντ, πρωταθλήματα και παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων.

Ως στυλ, του άρεσε να μοιράζει σωστά τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, να ενώνει την άμυνα και την επίθεση της ομάδας, να ηρεμεί το παιχνίδι ή ακόμη ακόμη να πηγαίνει προς τα πίσω ως ένας εξτρά κεντρικός αμυντικός. Γιατί το μπόι του (1,88 μ. ) τον βοηθούσε σε αυτό.

Και τώρα;

Χειμώνας του 2026. Ο Κάρικ έτοιμος είναι να αναλάβει το τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που παραπαίει και μόνο αν κάνει δυνατό ντεμαράζ στην Πρέμιερ Λιγκ θα βρεθεί κοντά στην κορυφή. Πάει για υπηρεσιακός, αλλά ίσως (και) εδώ βγει το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού». Για όλα (όπως συμβαίνει συνήθως) θα αποφασίσουν τα αποτελέσματα και ο Κάρικ δεν φοβάται τις δύσκολες αποστολές. Τέτοια θα είναι και η αναμέτρηση κόντρα στην άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, τη Σίτι, το προσεχές Σάββατο. Αλλά εφέτος στα ντέρμπι η Γιουνάιτεντ τα πάει καλά- με τις αδύναμες ομάδες και δη στο σπίτι της πετά βαθμούς και πνίγεται σε λίγες κουταλιές νερού.

Ο «ήρεμος» Μάικλ Κάρικ και το ’21 είχε πιάσει το τιμόνι ως υπηρεσιακός προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Γνωρίζει καλά και «από μέσα» τι πονά την ομάδα που εδώ και πάνω από 10 χρόνια δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, αλλά και ούτε να διαχειριστεί τη φυγή του Φέργκιουσον. Ας μην αναφερθούμε σε μεταγραφές. Νωρίς είναι. Ο Κάρικ μετά την απομάκρυνση του Αμορίμ θα προσπαθήσει να πάρει πράγματα από παίκτες που ήδη φορούν τα κόκκινα: τον Κούνια που αναζητεί σταθερότητα, τον Εμπεμό που έλειψε αλλά επιστρέφει από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και κυρίως τον Κόμπι Μαϊνού: ναι, τον ηλικίας 20 ετών χαφ που ακόμη να βρει τον δρόμο του στον χλοοτάπητα του Ολντ Τράφορντ αλλά οι αρμόδιοι και ασφαλώς ο Κάρικ επιμένουν πως θέλει «ένα κλικ» για να πάρει μπροστά και γίνει κομβικός στον άξονα.