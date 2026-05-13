Στο μεγάλο ντέρμπι της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ, το θερμό κλίμα δεν περιορίστηκε στις εξέδρες, αλλά έφτασε μέχρι και την περιοχή των επισήμων. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, οπαδοί της Αλ Χιλάλ κινήθηκαν επιθετικά προς τους επισήμους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και Σεΐχηδες, δημιουργώντας στιγμές έντασης που λίγοι θα περίμεναν σε τέτοιο επίπεδο αγώνα.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ξέφυγαν για λίγο από κάθε έλεγχο, με την ασφάλεια να παρεμβαίνει άμεσα για να απομακρύνει την ένταση και να προστατεύσει τους παρευρισκόμενους. Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που συνήθως συνοδεύεται από εικόνες πολυτέλειας και απόλυτης οργάνωσης.

Το γεγονός ότι στη σύρραξη ενεπλάκησαν και Σεΐχηδες, που αποτελούν βασικά πρόσωπα του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και των ομάδων, κάνει το συμβάν ακόμη πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα δεν είναι κάτι που συναντάς συχνά στα γήπεδα της χώρας, όπου τα πάντα συνήθως κινούνται σε… VIP ρυθμούς — αυτή τη φορά όμως το σκηνικό είχε ένταση, επεισόδια και αρκετή δόση απρόοπτου.