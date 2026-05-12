Ο Φακούντο Πελίστρι έγινε ο πρώτος παίκτης της εθνικής Ουρουγουάης που τίθεται στη διάθεση του τεχνικού τιμ του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως υποστηρίζουν στην Ουρουγουάη, ο διεθνής εξτρέμ του Παναθηναϊκού πήρε ειδική άδεια από τους Πράσινους για να μεταβεί νωρίτερα στην πατρίδα του, καθώς δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα δύο τελευταία ματς των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος λόγω της θλάσης πρώτου βαθμού στον προσαγωγό.

Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επέλεξε να δώσει την άδεια στον Πελίστρι, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ουρουγουάης, ενώ ο παίκτης είναι τραυματίας και δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις αυτό το διάστημα με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.