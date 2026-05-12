Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί σε νέα διαφημιστική καμπάνια που ήδη έχει γίνει viral στα social media, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή της στο Instagram.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανέβασε βίντεο μέσω του επίσημου λογαριασμού του, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη μπύρα Michelob Ultra, με το concept να περιστρέφεται γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο και την ατμόσφαιρα των μεγάλων διοργανώσεων.

Πρωταγωνιστές είναι επίσης και άλλες μορφές του ποδοσφαίρου όπως: ο Γκιγιέρμο Οτσόα (Μεξικό), ο Κρίστιαν Πούλισικ (Αμερική), ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο Σερτζίνο Ντέστ (Αμερική).

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μέσι έγραψε:

«Πηγαίναμε απλώς να κάνουμε check in… και τότε εμφανίστηκαν οι Michelob Ultra», συνοδεύοντας το post με hashtags για το FIFA World Cup.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να αποθεώνουν τον Αργεντινό αστέρα και την παρουσία του στη νέα καμπάνια ενόψει του Μουντιάλ 2026.